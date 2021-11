Dramma all’ospedale di Castellammare, muore neonato di cinque mesi

Dramma all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: questa mattina è infatti deceduto un neonato di cinque mesi per problematiche respiratorie. Il piccolino era ricoverato dal 6 novembre. L’autorità giudiziaria informata dai carabinieri di Castellammare di Stabia ha disposto il sequestro della salma per il successivo esame autoptico. La crisi respiratoria è stata gestita da medici ed anestesisti presenti in reparto che non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia dei genitori originari dei Monti Lattari, e avviato un’indagine per chiarire come sono andate le cose.