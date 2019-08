Walter non ce l’ha fatta, lutto in provincia di Napoli per la morte del giovane

Walter Molli è morto all’età di 35 anni ucciso dal ‘male del secolo’. Il giovane artista era originario di Marigliano ma era apprezzato per i suoi murales in tutta la Campania e in Puglia. I funerali del giovane si sono tenuti domenica scorsa nella Collegiata di Marigliano. Tantissimi conoscevano la sua arte grazie alle sue installazioni, come riporta Marigliano.net

“La Street art non perde solo un artista, perde un uomo. Uno di quelli veri nonostante la giovane eta’. Perde un amico, quello gentile, garbato, ironico che si lascia andare solo a sera,quando il sole smette di battere sui muri roventi. Una birra ghiacciata, l’ora tarda.. e diventi un fratello. Un Bro… per quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarti” ha scritto l’assessore al decoro Urbano del Comune di Ariano Irpino Massimo Alberico Grasso.