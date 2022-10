Sospiro di sollievo per gli utenti WhatsApp, l’app torna a funzionare

Pochi minuti fa è tornata attiva l’app di WhatsApp, infatti, almeno dal telefonino è possibile inviare messaggi. “Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile“, ha fatto sapere un portavoce di WhatsApp. Da stamane l’app è down per milioni di utenti italiani e in tanti paesi del mondo. Oggi la nota applicazione di messaggistica ha cessato di funzionare già verso le ore 9 di mattina. Su Downdetector le segnalazioni sono proliferate già nella prima mattina, infatti, ci sono diversi utenti che si scambiano messaggi nella pagina apposita.

Il servizio di messaggistica è stato completamente offline, con la conseguente impossibilità di inviare e ricevere messaggi o di configurare anche la versione browser di WhatsApp tramite il menù dei dispositivi collegati. Gli altri servizi di Facebook e Instagram sembrano invece funzionare correttamente. Ci fu un malfunzionamento anche nel 2021. In questi minuti sono state tantissime le segnalazioni del down da parte degli utenti Whatsapp.

Perché non riesco a sentire i messaggi vocali o i video su WhatsApp?

WhatsApp riproduce i messaggi vocali tramite il viva voce, oppure, se avvicini il telefono all’orecchio, il messaggio vocale viene riprodotto tramite il ricevitore. Quando alzi il telefono per avvicinarlo all’orecchio il sensore di prossimità si attiva e lo schermo si spegne, proprio come quando stai facendo una normale chiamata.

Se vuoi regolare il volume mentre ascolti il messaggio, tieni il telefono vicino all’orecchio e regola il volume. Il tuo telefono ha impostazioni del volume differenti per le notifiche, per la riproduzione di media attraverso il viva voce, per il volume del ricevitore o dell’auricolare, e le stesse impostazioni potrebbero variare da una app all’altra. Se non riesci a sentire i media, prova a premere il tasto per alzare il volume situato sul lato del telefono mentre stai riproducendo il file. È infatti possibile che l’impostazione del volume per la riproduzione dei media sia completamente silenziosa.

Se noti che lo schermo si spegne e non riesci riprodurre un messaggio vocale tramite il ricevitore, è probabile che tu stia interferendo con il sensore di prossimità con il dito o parte della mano. Prova a riposizionare la mano.

Messaggistica personale

La crittografia end-to-end di WhatsApp impiegata si avvia una chat con qualcuno tramite WhatsApp Messenger. La crittografia end-to-end garantisce che solo tu e la persona con cui stai comunicando, e nessun altro, nemmeno WhatsApp, possiate leggere o ascoltare i contenuti inviati. I messaggi sono protetti con un lucchetto, e solo tu e il tuo destinatario avete la chiave speciale necessaria per sbloccarli e leggerli. Tutto questo avviene automaticamente: non c’è bisogno di attivare alcuna impostazione o creare speciali chat segrete per proteggere i messaggi.