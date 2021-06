Erling Halaand, uno degli attaccanti più noti dell’ultima stagione, non partecipando all’Europeo 2020 con la propria nazionale è già in vacanza a Mykonos. Il classe 2000, bomber del Borussia Dortmund, è stato avvistato a bordo di uno yacht lussuoso con tanti amici e ragazze. Impossibile non notare anche i suoi outfit poco sobri dal valore esorbitante.

Halaand in vacanza con diversi colleghi

Il norvegese, esploso al Salisburgo, ha deciso di non allontanarsi troppo per le sue vacanze. Da protagonista sul terreno di gioco a protagonista nelle feste sulle spiagge. Musica a palla e divertimento sono all’ordine del giorno e della notte. In uno di questi party, infatti, c’è stato anche un incontro calcistico con Riyad Mahrez, attaccante del M. City di Guardiola. I due hanno deciso di unirsi e far festa insieme, come noto nelle storie instagram caricate dalla moglie di Ashley Ward, ex calciatore inglese a sua volta presente a Mykonos.

Gli outfit sfoggiati dal n.9 del Dortmund a Mykonos

Non sono passati sott’osservazione anche gli outfit indossati da Erling Haaland. Outfit fotografati da paparazzi, fan e dallo stesso giocatore. Particolare il completo firmato Louis Vuitton e pubblicato sui tabloid inglesi, su tutti il Daily Mail: coloratissimo e salatissimo. Infatti, il suo valore si aggira attorno ai 2.500 euro. Maglietta dai colori acquerello multicolore da 800 euro, costume da bagno abbinato del valore di circa 700, cappello alla pescatora con monogramma da 600 euro e ciabatte da 500 euro.

Lontano dalle tanti voci di mercato

A 21 anni ancora da compiere, Haaland ha un futuro roseo. Tutte le big d’Europa sono sulle sue tracce. Anche se c’è la volontà del Dortmund di non volerlo cedere dopo l’annata a dir poco fenomenale con 41 presenze e 41 goal. Ma l’anno prossimo il club della Ruhr nulla potrà fare per impedire all’assistito di Mino Raiola di volare verso altri club, essendoci una clausola rescissoria esercitabile nel 2022. Continuano a seguirlo: Manchester City, che ha appena salutato El Kun Aguero. Il club inglese dovrà vedersela con il Real Madrid e con la concorrenza del Chelsea, in prima fila per l’attaccante norvegese.