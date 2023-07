Zielinski tentato dai soldi arabi, ma per ora rifiuta e spera nel rinnovo a Napoli: rischia di essere messo fuori rosa

PUBBLICITÀ

Ultime ore caldissime in casa Napoli: a tenere banco è il caso Zielinski. Il centrocampista polacco potrebbe lasciare il Napoli questa stagione oppure rinnovare, o in alternativa rimanere senza rinnovo ed essere messo fuori rosa.

Scoppia il caso Zielinski

Ieri Piotr Zielinski, da 7 anni a Napoli, ha pubblicato su Instagram una stories che ha destato sospetti tra i tifosi. “Discontinuo? Per quelli che non capiscono il calcio“. Polemico nei confronti dei tifosi che spesso lo hanno accusato di essere discontinuo? O con la società?

A prescindere da ciò, sono sicuramente ore molto importanti per Zielinski. A lui la scelta di accettare o meno l’offerta faraonica presentatagli dall’Al-Ahli, club che ha acquistato anche il portiere Mendy e Roberto Firmino questa stagione, oppure rinnovare con il Napoli. Per lui l’offerta alla società sarebbe di 27 milioni. Zielinski rappresenta attualmente il pezzo più costoso della rosa del Napoli con i suoi 4 milioni netti di ingaggio, che ammontano a 7.6 lordi. In caso di partenza, Piotr sarebbe sicuramente sostituto con un giocatore più giovane e con un impatto minore sul monte ingaggi. Stesso discorso anche per Hirving Lozano, che percepisce 4.5 milioni, 6 a bilancio. Anche per lui l’opzione cessione è più che un’ipotesi, e come per Zielinski ci sono diversi club arabi interessati.

Zielinski e Lozano fuori rosa?

Il Napoli sicuramente incontrerà Zielinski prossimamente per trattare del rinnovo di contratto, che è un’ipotesi possibile. Sicuramente però non percepirebbe i 13 milioni a stagione offertigli dall’Al-Ahli: offerta al ribasso con un abbassamento dell’ingaggio per lui. In alternativa al rinnovo o alla cessione, c’è l’ipotesi meno vantaggiosa per entrambe le parti. Se Zielinski non dovesse essere ceduto e non dovesse nemmeno acettare la proposta di rinnovo, come detto dal patron De Laurentiis, sarebbe messo fuori rosa per il resto della stagione. Stesso discorso per Hirving Lozano.

L’eventuale sostituto del polacco

Il sostituto naturale per Piotr Zielinski in caso di cessione ha un nome preciso: Lazar Samardžić. Il centrocampista dell’Udinese è da tempo sulle tracce di Napoli e Inter, e se dovesse essere venduto Zielinski ci sarebbe l’affondo per lui. Tedesco naturalizzato serbo, è nato a Berlino ma veste la maglia della nazionale del paese balcanico. Scuola Lipsia, ha realizzato 5 reti in 30 presenze con l’Udinese nella stagione passata. Samardžić è un centrocampista con marcate doti offensive, ma ha la capacità di giocare anche più dietro, proprio come Zielinski. In alternativa, si fa il nome di Giovani Lo Celso. Più volte in passato accostato agli azzurri, l’argentino arriverebbe con una formula simile a quella che ha portato Ndombele al Napoli, anche lui dal Tottenham.