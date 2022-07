Ragazza di 12 anni sfregiata a Napoli, agguato allo zio dell’aggressore 16enne

Lo zio del 16enne che ha sfregiato al volto l’ex fidanzatina di 12 anni è stato gambizzato. Si tratta di un uomo incensurato, mai convolto in altri fatti di cronaca e che sarebbe un ristoratore dei Quartieri Spagnoli. Il raid è andato in scena sabato mattina, poco dopo aver aperto il locale, quando qualcuno gli ha sparato contro diversi proiettili, ferendolo al piede. A riportare la notizia è Fanpage.

Indagini in corso

Sui fatti indaga la Squadra Mobile di Napoli. Le indagini sullo sfregio della ragazza, invece, sono dirette dai carabinieri. Al momento non è ancora accertato se le due vicende siano collegate. Non è escluso – come riporta Il Mattino – che possa essersi trattato di una vendetta.

Lo zio del 16enne è un imprenditore dei Quartieri Spagnoli e, neanche in passato, avrebbe ricevuto minacce o richieste estorsive. Non sarebbe coinvolto neanche in nessuna lite. Solo le indagini, dunque, potranno fare luce sulla vicenda.