A Lago Patria l’ultimo saluto a Luciano Merolla: “Ti vorremo sempre bene!”

Si terrà martedì 11 ottobre alle ore 16 presso la chiesa di lago Patria il funerale di Luciano Verolla, deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale venerdì scorso. Il 41enne, titolare de “La villa delle rose” di Licola, è deceduto in seguito ad un maxi incidente avvenuto sulla Strada Statale 7 bis tra l’uscita della zona industriale di Acerra e Caivano dove, purtroppo, è morto un automobilista.

L’uomo era alla guida della sua Audi quando si sarebbe fermato probabilmente per verificare un guasto. Un autista sopraggiunto non si sarebbe accordo della sua presenza in strada e l’avrebbe travolto, da lì sarebbe nato a un maxi tamponamento.

Tante le dediche sui social

“Ieri ho coronato il mio sogno in questa meravigliosa struttura, nonostante il brutto momento chee stanno passando, hanno reso la mia giornata indimenticabile…iniziando con la meravigliosa Veronica wedding per aver addobbato il tutto con molta eleganza e tutto nei minimi particolari, il piano bar Erman spettacolare, per non parlare dei camerieri attenti,disponibili, e dolcissimi. cibo squisito e abbondante..ma un ringraziamento speciale va ai nostri amati GINO e GIOVANNA che ci hanno accontentati su tutte le nostre richieste… vi porto nel mio cuore perché meritate tutto l’amore del mondo vi voglio bene. Mario e Nora”

“Ti vorrò sempre un mondo di bene Sarai sempre del mio unico cuore. Non ti potrò mai ne mai ne mai ne mai dimenticarti riposi in pace fratellone mio Luciano Verolla”