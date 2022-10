Partite del Napoli gratis al Maradona, la novità per studenti e associazioni

Una magnifica novità annunciata dal presidente della commissione infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli Nino Simeone: per ogni partita che gli azzurri giocheranno in casa, ci saranno 320 biglietti gratis riservati a studenti e ragazzi delle associazioni che si occupano di disagio giovanile. Un’iniziativa, che vede finalmente la luce dopo 3 anni di stop dovuti al Covid, nata dalla collaborazione tra la SSC Napoli e il Comune.

I giovani tifosi assisteranno ai match dalla tribuna del Maradona. Inoltre, aumenta anche la capienza dell’impianto di Fuorigrotta, con il recupero di 120 posti a sedere in più che saranno destinati ai disabili e ai loro accompagnatori. “Stiamo cercando di creare una modalità equa per tutti – spiega a Fanpage.it fonti istituzionali comunali – perché magari per alcune partite ci potrebbe essere più richiesta. Tendenzialmente i ticket saranno destinati alle scuole e vogliamo estenderlo anche alle associazioni. Suole e associazioni saranno scelte a rotazione. Ci sarà una specie di sorteggio”.