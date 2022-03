Nave con 4mila auto a bordo affonda in mare: c’erano anche Lamborghini, Porshe e Bentley

La Felicity Ace, l’enorme nave cargo dal valore di 24,5 milioni di dollari, è affondata dopo l’incendio che l’aveva quasi distrutta lo scorso 16 febbraio. A bordo dell’imbarcazione quasi 4mila vetture. È affondata nella mattinata di martedì primo marzo, intorno alle 9 della mattina locali (le 11 italiane), per colpa del maltempo, al largo delle Isole Azzorre. Fatale per lei il violento impatto delle onde che l’avevano inclinata sul fianco a 45 gradi.

La nave cargo panamense era partita da Emden, in Germania, ed era diretta al porto di Davisville, nel Rhode Island nel nord-est degli Usa. Lo scorso febbraio però, in pieno Oceano Atlantico, le fiamme l’avevano completamente avvolta. I 22 membri del personale sono subito stati messi in salvo grazie al pronto intervento della Marina e della Forza aerea portoghese, mentre il 22 febbraio scorso erano iniziate le operazioni di spegnimento del fuoco, terminate il giorno successivo grazie all’intervento delle squadre di salvataggio locale e di due grandi rimorchiatori arrivati da Gibilterra. Fortunatamente, pare che non sia stato disperdo olio in mare. Sull’imbarcazione c’erano circa 3.965 vetture, tra cui marchi Volkswagen, Porsche, Audi, Lamborghini e Bentley

Il cargo con a bordo 1.100 auto Porsche e 189 Bentley più un numero imprecisato di Audi, Volkswagen e Lamborghini (fra cui gli ultimi esemplari della Aventador) è andato a fondo portando con sé il prezioso carico, un vero tesoro che ora riposa a tremila metri sott’acqua. I danni sono calcolabili per centinaia di milioni. Il danno, secondo l’analisi della britannica Russell Group, stimato in circa 438 milioni di dollari (circa 392,3 milioni di euro) di cui 401 milioni (359,1 milioni) solo di automobili e accessori.