Follia nel Casertano. Il bodyguard non lo fa entrare, lui lo colpisce alla testa con una pietra

Notte di violenza nel centro storico di Capua. Un giovane, evidentemente in stato di ebbrezza, ha provato ad entrare in un locale dove si stava svolgendo una festa in corso. Inoltre, con lui, c’era la sua fidanzata che voleva introdurre nel locale per farle usare il bagno, anche lei con un tasso etilico sopra la norma.

L’aggressione

L’addetto alla sicurezza, viste le condizioni in cui versavano i due, ha negato loro l’accesso. A quel punto il giovane ha invitato il buttafuori ad uscire dal locale per un confronto, poi l’ha colpito con una pietra alla testa ripetutamente. Sul posto è giunta un’ambulanza ed una pattuglia dei carabinieri della locale compagnia. I militari hanno bloccato il ragazzo e l’hanno denunciato a piede libero. Per il bodyguard, invece, è scattato il trasporto in ospedale, dov’è stato curato con dodici punti di sutura alla testa.