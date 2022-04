“Camorra di Villaricca tra affari e alleanze”, lo scenario criminale ricostruito dalla Dia

L’ultima relazione della Dia ha ricostruito lo scenario criminale anche Villaricca

Il comune di Villaricca vede la atavica presenza del clan FERRARA-CACCIAPUOTI “il cui capoclan risulta attualmente libero e che nel corso degli anni hanno cementato rapporti ancora in essere con i clan NUVOLETTA e POLVERINO ma anche con il clan MALLARDO. Al riguardo il 12 maggio 2021 è stato eseguito un provvedimento di custodia cautelare a carico di due donne imparentate con un affiliato del sodalizio. L’ipotesi di infiltrazioni della camorra nella gestione del Comune di Villaricca ha portato il Prefetto di Napoli a nominare il 28 dicembre 2020 una commissione d’accesso agli atti il cui termine è stato prorogato il 28 marzo 2021 per successivi tre mesi e le cui risultanze hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale85 per la durata di 18 mesi con la nomina di una Commissione prefettizia insediata il 9 agosto 2021”.

Il boss Mimi Ferrara è stato scarcerato dopo aver scontato la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione che aveva incassato dopo l’arresto per estorsione aggravata dal metodo mafioso, nel febbraio 2016. Durante la trasmissione di una partita di calcio del Napoli, impegnato in Europa League in Spagna contro il Villareal per l’andata dei sedicesimi di finale della coppa, i carabinieri si introdussero nella villa fortezza del boss e lo arrestarono.

Partono le ordinanze di abbattimento per 3 locali della camorra di Villaricca

Partono oggi le prime ordinanze di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi di 3 locali di probabile proprietà di uno dei clan del territorio di Villaricca. La Polizia Metropolitana di Napoli annuncia anche che proseguono le attività investigative, sotto l’egida della Procura di Napoli nord capeggiata dal Procuratore Maria Antonietta Troncone da parte della polizia metropolitana coordinate dal Comandante Lucia Rea. Le attività si riferiscono a possibili vantaggi ottenuti dagli uffici pubblici per le edificazioni abusive e o con autorizzazioni fasulle.

Gli abbattimenti fanno seguito all’azione di polizia giudiziaria, operata su presunti illeciti relativi ad abusi edilizi e attività commerciali al centro del territorio del comune di Villaricca. In particolare le azioni si sono concentrate su sei edifici che potrebbero essere intestati o gestiti da soggetti riconducibili ai clan che agiscono nella zona. Le indagini del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli mireranno, anche, attraverso un esame documentale presso gli uffici tecnici del comune, a individuare tutte le responsabilità e gli eventuali collegamenti.