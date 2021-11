La Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Raffaele Aida. Nato a Napoli il 24.11.1967, è gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il provvedimento cautelare ha ad oggetto un tentativo di estorsione posto in essere ai danni di un cittadino extracomunitario, gestore con la moglie di una rivendita di prodotti etnici ubicata nel quartiere Vasto.

Le indagini, avviate il 9 dicembre 2019, a seguito del ferimento del negoziante a colpi di arma da fuoco, hanno consentito di attribuire ad AIDA Raffaele le condotte estorsive poste in essere nelle settimane precedenti l’aggressione armata, con metodi tipicamente mafiosi, correlati all’agire in quella zona cittadina dell’associazione camorristica Contini-Bosti, come noto parte del cartello criminale denominato Alleanza di Secondigliano.