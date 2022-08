Alessandra uccisa sotto casa, aveva già denunciato il suo stalker

Massacrata a bastonate e martellate dall’uomo che la perseguitava. Femminicidio nella notte tra martedì e mercoledì a Bologna, in via dell’Arcoveggio. La vittima, Alessandra Matteuzzi, aveva 57 anni ed è stata aggredita e ammazzata sotto casa dall’ex compagno, Giovanni Padovani, che lei aveva denunciato per stalking e che aveva ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice. L’assassino, a quanto si apprende dalla polizia che lo ha arrestato per omicidio aggravato, è un 27enne che le stava facendo la posta sotto casa da un paio d’ore e quando è arrivata intorno alle 21 l’ha brutalmente ammazzata a colpi di martello e altri oggetti contundenti sulla testa.

Un residente della stessa palazzina nella primissima periferia bolognese, sentendo le grida di Sandra (reduce da una vacanza in Calabria), ha dato l’allarme. Le volanti, intervenute intorno alle ore 21.30, al loro arrivo hanno trovato l’aggressore ancora sul posto e la donna agonizzante in stato di incoscienza. Ma quando è giunta anche l’ambulanza per lei già non c’era più nulla da fare: è deceduta in ospedale.

Una vicina di casa, intervistata dal Resto del Carlino, ha riferito che la vittima l’aveva già avvisata una settimana fa di non aprire mai a quel ragazzo che da tempo la perseguitava. “Lui la stava già aspettando davanti al portone dalle 19.15, voleva entrare ma abbiamo chiuso quando siamo rientrati in casa. Da tempo era diventato insistente, lei provava a calmarlo, a parlargli, ma in casa non lo faceva mai salire. Ieri sera abbiamo poi sentito le grida della donna che gli urlava di andarsene e abbiamo visto che lui la trascinava sotto al portico”