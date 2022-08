SuperEnalotto, Giugliano festeggia: centrato un ‘5’ al Corso Campano

La Campania si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 23 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 29.329,23 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Campano 503 A a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 259,6 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Superenalotto, il matematico: “La probabilità di fare 6? È 13 volte inferiore a quella di essere colpito da un fulmine”

“Se si vuole giocare un paio di colonne del Superenalotto per divertimento, non c’è nulla di male: basta sapere ciò che si fa e rendersi conto che le probabilità di fare 6 sono 13 volte inferiori a quella di essere colpito da un fulmine” spiega il matematico e divulgatore Maurizio Codogno, autore di “Matematica in pausa caffè”