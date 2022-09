Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, la proposta a Venezia 79: ma è polemica

Proposta di matrimonio a Venezia 79. Come vuole la tradizione, anche quest’anno al festival è spuntato un anello. Protagonisti i due ex gieffini Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Lui, sotto gli scatti dei fotografi, si è inginocchiato sul red carpet di “The Son” per chiedere la mano alla futura sposa, tra lacrime e flash.

Una scena che ha sciolto il cuore di molti ma no di Jack King, giornalista britannico di GQ, che – ironicamente – sui social scrive: “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul red carpet di ‘The Son’. Un film molto cupo sulla depressione clinica”. Una polemica, la sua, alla quale non è tardata la risposta del diretto interessato. “La proposta non è legata al film caro Jack” ha replicato l’influencer, corredando il messaggio con tre sbadigli.