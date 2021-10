La città di Bacoli piange Alessandro Lucci, il 23enne che è deceduto dopo aver ha lottato contro una lunga malattia. I funerali del 23enne si terranno domani nella Parrocchia di Sant’Anna. Le esequie partiranno dall’ospedale Cardarelli di Napoli e arriveranno nel comune flegreo. “Bacoli piange la scomparsa del giovane Alessandro, 23 anni, che ha lottato a lungo contro la leucemia. Ci stringiamo al dolore della famiglia, degli amici. Nel silenzio. Abbraccio forte il papà Antimo, e la mamma Anna Maria. È un lutto tremendo, che devasta la nostra comunità“, scrive il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione.

LE DEDICHE PER ALESSANDRO

“E ti voglio ricordare bambino, quando correvi a casa con Emanuela, dicevi che era la tua fidanzatina, mi hai diviso il 💔. Non sono nemmeno riuscita a vederti tornare a casa ma a mamma dicevo sempre, dai i miei saluti, tvb Alessandro Lucci, che Dio ti abbia in gloria. E che ora inizia la tua serenità proprio perché sei un angelo”, scrive Loredana. La notizia ha colpito anche Sasi: “Non ci credo…riposa in pace amico mio”.