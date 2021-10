Amara sorpresa per Dybala, furto in casa durante la trasferta con la Juve in Russia

Amara sorpresa per Paulo Dybala al ritorno dalla trasferta in Russia, dove il giocatore si trovava insieme ai compagni della Juve per affrontare lo Zenit. Atterrato a Torino, il giocatore ha realizzato che alcuni ladri si sono introdotti in casa. A dare l’allarme è stato un vigilante che si aggirava in zona, che si è accorto della presenza di ignoti nella villa del bianconero. Il giocatore pare sia stato derubato di una preziosa collezione di orologi. Si tratterebbe di un colpo già studiato, siccome i banditi sapevano dell’assenza di Dybala.

Nel 2017 è toccato a Camoranesi, derubato per 100mila euro tra gioielli e orologi. Due anni fa Marchisio fu minacciato con una pistola insieme alla moglie nella sua casa di Vinovo da dei malviventi che si fecero consegnare soldi e gioielli tenuti in cassaforte. A riportarlo è il sito del Corriere della Sera.