Ancora violenza in carcere, due detenuti si sono accoltellati: coinvolto anche il ras della camorra

Ancora violenza in carcere, due detenuti si sono accoltellati nel carcere di Viterbo. I fatti sono avvenuti nel fine settimana. Tra i due coinvolti c’è anche una detenuto napoletano molto noto alle cronache. Si tratta di Massimo D’Agostino, classe ’78, di Castellammare di Stabia, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è ritenuto legato al clan D’Alessandro. Sulla lite violenta stanno indagando gli agenti della polizia penitenziaria.

D’Agostino fu arrestato a Torre Annunziata dopo 4 anni di latitanza. Fu scoperto dagli agenti del commissariato di polizia oplontino: aveva precedenti per omicidio, associazione mafiosa, estorsione ed altri. Era latitante dal 18 agosto 2013 quando, detenuto nel carcere di Taranto, ottenne un permesso premio per poi non tornare più nella struttura. Lì cominciò la sua latitanza che si è conclusa in un covo a via Parini, nel rione “Provolera” della città oplontina. Viveva all’interno di un basso probabilmente godendo della copertura dei clan locali. Con sé aveva una pistola con matricola abrasa, una Smith & Wesson calibro 38, carica e con il munizionamento necessario. Gli agenti hanno blindato l’intero rione per evitare la sua fuga.