Nervosismo nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, Osimhen cacciato dall’allenamento da Spalletti

Nervosismo nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Durante il secondo giorno di allenamento, Luciano Spalletti ha allontanato dal campo Victor Osimhen, che si è reso protagonista di un alterco con Anguissa. Il nigeriano si è intromesso in una discussione tra il centrocampista e Ostigard, suo compagno di squadra nella partitella: Osimhen ha inizato a sbracciare e a sbraitare, l’allenatore ha prima provato a calmarlo e poi deciso di spedirlo sotto la doccia

Attimi di nervosismo in casa Napoli. Nel ritiro di Castel di Sangro, durante il secondo giorno di lavoro nel pomeriggio di domenica 24 luglio, Luciano Spalletti, che a un certo punto della seduta ha deciso di allontanare dal terreno di gioco Victor Osimhen. Ma cosa ha spinto Spalletti a spedire il centravanti nigeriano anzitempo sotto la doccia? Un episodio di campo, che dimostra da un lato la grande voglia di Osimhen, spesso troppo esuberante, e dall’altro il carattere da leader dell’allenatore, che non accetta certi atteggiamenti

Nello specifico, durante la partitella finale c’è stato un contrasto tra Anguissa e Ostigard, nell’occasione compagno di squadra di Osimhen. Dopo lo scontro di gioco, il centrocampista e il nuovo acquisto del Napoli hanno iniziato a discutere. È a quel punto che è intervenuto il centravanti nigeriano, che si è intromesso tra i due prendendo le difese di Ostigard. Incredulo, Osimhen ha preso atto della decisione del suo allenatore. Ma mentre abbandonava il campo, ha continuato a discutere a distanza con Anguissa sotto lo sguardo dei compagni

Osimhen ha iniziato a sbracciare e a sbraitare. Quando i nervi sono diventati troppo tesi, Spalletti si è avvicinato all’attaccante e gli ha detto di stare tranquillo e sereno. Il numero 9 del Napoli però è rimasto nervoso e la decisione dell’allenatore è stata quella di farlo sbollire lontano dal campo

L’attaccante non ha potuto far altro che togliersi la casacca davanti ai tifosi che erano lì ad osservare la scena sugli spalti Decisamente stizzito, Osimhen ha lanciato la pettorina a un componente dello staff del Napoli. Mentre si apprestava a lasciare il campo, Osimhen ha continuato a lamentarsi dell’accaduto e si è sfogato con Politano Osimhen ha così preso la via degli spogliatoi, uscendo dal campo tra qualche timido applauso di alcuni tifosi, che hanno provato anche a rincuorarlo

http://