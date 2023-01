Lutto nel Casertano per Andrea, il 31enne è morto in un tragico incidente

Pubblicità

Drammatico lutto sconvolge il Casertano. Andrea Auletta, autotrasportatore di 31 anni, è morto ieri in un tragico incidente in Puglia. Il giovane, originario di Succivo, era alla guida di un furgoncino che guidava farmaci quando, per causa anche in corso di accertamento, si è ribaltato finendo contro il guard rail. Il sinistro è avvenuto sulla A14 attorno alle 13.30, in un tratto autostradale compreso tra Bari e Bitonto in direzione Nord. Troppo gravi le ferite riportate da Andrea in seguito all’impatto. Ferito l’altro passeggero che è stato ricoverato presso l’Ospedale San Paolo di Bari. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono giunti anche i vigli del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Savio, un amico, scrive: “Addio amico, dovevo aspettarti oggi, volevi vedermi e sapere se mi ero ripreso, non c’è notizia più brutta di un migliore amico che ti lascia, ti aspetto sempre alle 6 solito posto, solita ora, fammi vedere la tua anima, voglio percepirti sempre, volevi che raggiungessi il successo e lo farò promesso, cucciolo, amore della mia vita, ti aspetto sempre solita ora solito posta ….amoreeeeeeee, amoreeeeeeee, amoreeeeeeee miooooooo ti amoooooooooo”.

Il cordoglio del sindaco di Succivo Salvatore Papa

“Il Consiglio Comunale e tutta la Cittadinanza – si legge su Facebook – si stringono al dolore della famiglia Auletta per la prematura e tragica scomparsa di Andrea, giovane concittadino morto per un incidente sul lavoro. Alla sua famiglia va il caloroso abbraccio di tutta la comunità. Buon viaggio, Andrea”.