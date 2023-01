Paziente fugge dall’ospedale a Torre del Greco e precipita in un burrone

Pubblicità

Una giovane donna di 36 anni, affetta da disturbi psichici, si è allontanata dal reparto di psichiatria dell’ospedale “Maresca” di Torre del Greco, dove si trovava, ed è caduta in un burrone nei pressi di Via Montedoro.

L’episodio è avvenuto attorno alle 12 di oggi.

La donna è stata rintracciata grazie alle ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco.

I militari sono scesi fin giù nel burrone per rintracciarla e constatarne le condizioni di salute. Per loro solo qualche graffio. Fortunatamente la donna sta bene ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto, per facilitare le operazioni di ricerca oltre che per recuperare i soccorritori e la giovane donna, anche un elicottero dei Vigili del Fuoco.

A riportarlo, TvCity.