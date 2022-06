Ancora sangue a Napoli. Intorno alle 14.30 un 73enne di Casoria è stato accolto al pronto soccorso del CTO di Napoli perché ferito verosimilmente con arma da taglio. Non è ancora chiara la dinamica ma potrebbe essere accaduto nel comune di Casoria. L’uomo è in gravi condizioni. La prognosi ancora riservata. Indagini dei Carabinieri in corso per chiarire dinamica.