Chi è Suzy Cortez, la ‘Miss Bum Bum’ che ha fatto separare Skahira e Piquè

E’ terminata definitivamente la storia fra Skahira e Gerard Piquè, dopo la conferma anche della nota popstar. I due si sono lasciati per via di una studentessa di 20 anni che avrebbe avuto una relazione con lo storico difensore centrale del Barcellona, ma sembra che vi sia altro. Come scrive il Corriere della Sera, infatti, nella vicenda centrerebbe anche Suzy Cortez, modella brasiliana e tifosa blaugrana, che in questi giorni è stata contattata da El Diario, uno dei quotidiani in lingua spagnola più diffusi nel nordamerica.

La separazione tra la cantante Shakira e il calciatore Gerard Piqué ha galvanizzato l’attenzione del gossip internazionale nelle ultime settimane. “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando . Per il benessere dei nostri bambini, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione”, è stata la dichiarazione della cantante, a confermare un rumor già da tempo nell’aria. Ora emergono nuovi dettagli sulle cause della rottura, imputabile a quanto parte all’’infedeltà del calciatore. Infatti dopo la dichiarazione ufficiale, si stanno facendo largo sempre più donne che sostengono di aver avuto qualche legame con Piqué, mentre lui era ancora in coppia con Shakira. Dopo la storia con la studentessa di 20 anni (oggi ne avrebbe 22 e farebbe la hostess), spunta anche la modella brasiliana Suzy Cortez che ha rilasciato un’intervista a El Diario, un quotidiano in lingua spagnola degli Stati Uniti, in cui ha raccontato aneddoti piccanti sul difensore del Barcellona.

“Questo non vale niente: è stato lui che mi ha mandato più di un messaggio diretto. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai mandato nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non meritava questo“. E proprio per la cantante colombiana ha deciso di parlare alla stampa: per metterla in guardia e per aiutarla a capire la situazione. Piqué, stando alle dichiarazioni di Suzy Cortez, avrebbe iniziato a inviarle dei messaggi piuttosto espliciti. Le avrebbe scritto sia sul numero di cellulare che su Instagram, chiedendole un incontro. “Mi ha sempre detto che era geloso dei miei tributi a Messi”. Alla fine, ha aggiunto di non aver detto mai nulla per rispetto nei confronti di Shakira: “Ora sono pronta a parlare“.

Suzy, modella brasiliana 32enne, meglio conosciuta come “Miss Bum Bum”, ha confessato che il giocatore del Barça le avrebbe inviato dei messaggi “diretti” tra il 2016 e il 2018. “Ero amica dell’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell. Quando Piqué lo ha scoperto, ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio”, ha detto la ragazza al El Diario de NY. Non messaggi isolati, ma un vero e proprio scambio assiduo con il calciatore avvenuto attraverso i social: “Quando sono tornata in Brasile, mi ha inviato messaggi su Instagram ogni giorno chiedendomi quando sarei tornata in Europa e quanto fosse grande il mio sedere, e dicendo che era geloso dei miei tributi a Messi”. Suzy rivela che Piqué non fosse molto cordiale nei suoi confronti arrivandole ad inviare foto completamente nudo “Era molto irrispettoso nei miei confronti”, ribadisce. Un gioco sessuale a cui però la modella afferma di non aver mai ceduto, visto che Piqué era ufficialmente impegnato: “Non l’ho mai detto per rispetto di Shakira. Ero tipo: amico, sei sposato . Rispetta la tua famiglia”, asserisce. Ma a quando sostiene la modella Piqué non sarebbe di certo l’unico fedifrago tra i calciatori, anche tanti altri suoi colleghi l’avrebbero contattata “Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai mandato nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano le loro mogli. Shakira non meritava questo”, ha concluso.