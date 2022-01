Bacoli piange Armando, investito e ucciso sulla Domiziana: “Un giorno ci rincontreremo”

Dramma nel pomeriggio di ieri tra l’area giuglianese ed i Campi flegrei. E’ morto investito sulla Domiziana, nei pressi del ristorante Di Francia, al confine tra Giugliano e Pozzuoli, un ragazzo di Bacoli. Si chiamava Armando Varriale, classe ’93. Per cause ancora da accertare il giovane si trovava all’esterno della sua auto quando all’improvviso una vettura lo ha travolto mortalmente. Inutili i soccorsi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale di Giugliano. Armando era di Bacoli. Nell’auto che l’ha travolto c’erano alcune persone immigrate, anche loro ferite e medicate all’ospedale di Pozzuoli. Non sono in pericolo di vita. Adesso il conducente sarà indagato per omicidio stradale. Al momento pare che si sia dato alla fuga. Sono in corso le verifiche sui documenti dei soggetti stranieri e sula proprietà della vettura.

Il cordoglio social per Armando Varriale

Sono tantissimi i messaggi apparsi in queste ore su Facebook per Armando Varriale. Antonio, un vecchio amico, scrive: “Questa è una delle ultime foto che abbiamo insieme e anche se negli ultimi tempi ci frequentavamo di meno i ricordi di 9 anni di amicizia non si dimenticano. Abbiamo passato momenti bellissimi dalle scuola alle serate concerti vacanze e anche lavorare insieme. Questi ricordi riempiranno il vuoto che stai lasciando e darmi la forza di andare avanti. Adesso ti saluto amico mio e spero che un giorno ci incontreremo per passare altri momenti belli. Ciao Army come ti chiamavo io. Riposa in pace”.

Toccanti anche le parole di Gioele: “E poi ti arriva quella notizia che non vorresti mai sentire… quante follie fatte insieme.. quante risate..E stato un onore tatuare la tua pelle… A presto Amicone.. Armando Varriale RIP”.

“Addio collega… la notizia è stata un colpo duro e freddo sullo stomaco. Armando Varriale che almeno la terra ti sia lieve”, scrive Fabiola.

Il post del sindaco di Bacoli

“Ho appena appreso della scomparsa di Armando, giovane di Bacoli, investito sulla Domiziana. Una tragedia avvenuta questo pomeriggio. Mi stringo personalmente, insieme al popolo bacolese, al terribile dolore della famiglia. Era un ragazzo semplice, molto discreto. Con cui ho avuto il piacere di trascorrere tanti pomeriggi, per studiare insieme. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 29 anni. È una notizia tremenda che sconvolge la nostra comunità. Un lutto che addolora tutti. E che apre questo nuovo anno nel peggiore dei modi. Possano la mamma, il papà, e i familiari, sentire la nostra vicinanza. La città piange la perdita di un suo giovane figlio”, scrive il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.