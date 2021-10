In azione i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno organizzato posti di controllo e perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga. E, durante le operazioni, hanno arrestato un 46enne incensurato e denunciato la moglie 40enne: entrambi devono rispondere di detenzione illegale di armi e munizioni. Nella loro abitazione nel centro antico, il sequestro di una pistola marca Beretta modello 92 type-m parabelllum con matricola punzonata e 23 munizioni calibro 9. Rinvenuti e sequestrati in un’area comune di uno stabile di via Traversa Lattaro anche 125 grammi di cocaina, hashish e marijuana suddivisi in dosi e già pronti alla vendita.

