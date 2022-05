Asìa assume a tempo indeterminato, concorso per 350 persone a giugno

Asìa assume 350 nuovi dipendenti con un contratto a tempo indeterminato. Per partecipare basterà il diploma e, secondo le prime informazioni, il concorso dovrebbe essere gestito dal Formez. A riportare la notizie è Fanpage.

La prima fase del concorso per 350 nuovi assunti partirà a giungo e sarà completato entro l’estate. Gli ‘aspiranti’ operatori ecologici potranno entrare in servizio già a settembre, poi l’ipotesi è di far scorrere la graduatoria fino al 2024 per assumere fino a 729 persone. Al momento il bando non è ancora partito. Secondo Fanpage c’è stata” solo una discussione informale con i sindacati negli scorsi giorni. Ma sarà formalizzato nelle prossime settimane. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso, nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi mezzi elettrici di Asìa nella giornata di ieri”.

“L’investimento complessivo – conclude l’Assessore – è di quasi 10 milioni di euro. Di questi il 30% circa a carico della Regione, e la restante quota a carico di Asìa. Si prevede così di aumentare almeno del 2,4% la raccolta differenziata, ferma, nell’ultimo mese, al 37% circa”.