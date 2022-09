Assalto all’offerta Lidl, cliente estrae la pistola per far rispettare la fila

Ad Avezzano nel supermercato Lidl di via XX Settembre dove un uomo ha estratto una pistola minacciando altri clienti che non rispettavano la fila. G.M., 48 anni, guardia giurata, è stato fermato da un carabiniere, che poi ha chiamato i colleghi che gli hanno sequestrato l’arma. Ed è stato segnalato alla procura abruzzese. Come riporta Leggo prima dell’apertura del supermercato molti clienti si erano presentati all’ingresso per comprare i prodotti scontati.

Per questo sarebbe nata una discussione subito degenerata in lite: tutto questo sarebbe nato per un’offerta era un avvitatore. L’uomo ha tirato fuori la pistola e l’ha puntata contro il soffitto, generando panico e un fuggi-fuggi generale. Poi l’intervento del carabiniere ha riportato la calma. Il 48enne è stato denunciato per minaccia aggravata.