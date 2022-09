In arrivo i nuovi vaccini anti-Covid, da lunedì si parte con prenotazioni e somministrazioni

“Da lunedì può iniziare a livello regionale la prenotazione con i nuovi vaccini bivalenti” e “l’arrivo di un nuovo vaccino dovrebbe rafforzare anche il convincimento per chi deve fare la quarta dose per via dell’età o perché presentino altre patologie“. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, durante la conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid-19 in corso al Ministero della Salute. Da lunedì, ha precisato, “sarà possibile prenotare le dosi e somministrarle“.

Da lunedì via alle prenotazioni per i nuovi vaccini anticovid a livello regionale, nel frattempo contagi e decessi in calo

Continua a scendere l’occupazione dei posti letto per covid negli ospedali legata alla pandemia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva, secondo l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss, è in calo all’1,9% contro il 2,1% della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 6,5% contro il 7,7% precedente. E’ in discesa anche l’incidenza settimanale a livello nazionale: 197 ogni 100.000 abitanti rispetto a 243 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 17-30 agosto, l’Rt medio è salito però a 0,92, contro lo 0,81 precedente. Sono 15.543 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.550. Le vittime Covid sono 59, in calo rispetto alle 89 di ieri. I tamponi effettuati sono 137.133. Il tasso è all’11,3%, in aumento rispetto al 11,7% di ieri. (Ansa)