Aumenti record per i prezzi di pane, olio e latticini: la guerra pesa sul carello

Prezzi alimentari in rialzo, a marzo si segnala un aumento del 12,6% rispetto a febbraio. Ad oggi quelli registrati risultano essere gli aumenti più alti di sempre. I dati sono quelli della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

L’aumento dei prezzi

L’indice di rialzo è indubbiamente influenzato dall’invasione dell’Ucraina e dal conseguente scoppio della guerra. Vari settori stanno infatti risentendo delle problematiche causate dal conflitto, da quello energetico a quello, per l’appunto, alimentare. I prezzi mondiali del grano sono aumentati del 19,7%, dato che si aggrava per la preoccupazione delle coltivazioni negli USA. Aumento del 19,1% per i prezzi di mais, livello record, seguiti da quelli dell’orzo e del sorgo.

Aumento anche per le quotazioni degli oli vegetali, l’indice dei listini segna +23,2% per l’olio di semi di girasole. Anche qui riconducibile al conflitto in atto in parte dell’Europa. Infatti l’Ucraina è il principale esportatore mondiale di oli vegetali. La Fao inoltre segnala +6,7% rispetto a febbraio, con oltre un +20% rispetto a marzo. La carenza della carne suina nell’Europa occidentale ha fatto raggiungere i massimi storici ai prezzi della carne con un aumento del 4,8%. In aumento anche i prezzi del pollame. L’indice Fao dei prezzi dei prodotti lattiero caseari segnala un rialzo del 2,6%, +23,6% rispetto al marzo scorso. Le quotazioni di burro e latte in polvere aumentate anch’esse vertiginosamente, causa l’impennata delle importazioni per le consegne.