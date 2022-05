Sorpreso a rubare tra le auto in sosta a Napoli, blitz della polizia

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Foria per la segnalazione di una persona a bordo di uno scooter che si aggirava tra le autovetture parcheggiate. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato il motociclo segnalato con il motore acceso e hanno sorpreso un uomo che stava uscendo dall’abitacolo di un’auto in sosta e, accortosi della presenza degli operatori, si è dato alla fuga spintonando uno di essi.

Gli agenti lo hanno raggiunto dopo pochi metri e, grazie ad una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale giunta in supporto, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un cacciavite in metallo della lunghezza di circa 26 cm, un casco protettivo e due autoradio; inoltre, hanno accertato che il numero di telaio dello scooter utilizzato dall’uomo era stato completamente abraso per renderlo illeggibile. G.S., 47enne napoletano, è stato arrestato per rapina impropria, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ricettazione, riciclaggio e furto.