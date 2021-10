Auto sventrate a Napoli e Provincia, la denuncia su Radio Marte

“Se hai una macchina Fiat (500, jeep, panda), ti dicono che “è normale queste sono auto molto ricercate dai mariuoli”. A denunciare l’ennesimo vergognoso episodio di auto cannibalizzata è Gianni Simioli, giornalista di Radio Marte. “Già su questa affermazione ti verrebbe voglia di metterti a discutere sul significato del contenuto. Un mix tra rassegnazione e vergognoso senso della “normalità” che ti farebbe dire cose per cui alla fine il “delinquente” diventeresti tu. Quando poi a essere violata e distrutta è un “umile” Dacia Sendero, che ti eri preoccupato anche di lasciare nel parcheggio “privato” del parco dove abiti, “perchè non si puo’ mai sapere”, allora la tragedia (senza virgolette), si fa molto seria.

Diteci cosa dobbiamo fare. Diteci quale auto dobbiamo comprare, a rate e persino assicurata contro il furto che poi furto non risulta essere perchè per come siamo messi, dobbiamo pure augurarci e sperare che la nostra utilitaria venga portata via, altrimenti sono danni a cui dobbiamo pensarci solo noi.

In tutto questo, aggiungeteci pure che il fatto è accaduto a San Sebastiano al Vesuvio, ridente e piangente cittadina che a chi vive a Napoli centro o nella periferia dello stesso capoluogo, sembra Lugano. Per dovere di cronaca: nella stessa notte hanno “saccheggiato” ben numero 6 utilitarie”.