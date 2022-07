Inchioda per ‘sfuggire’ all’autovelox, maxi tamponamento sull’Asse Mediano ad Aversa

Non sono bastate le polemiche prima del posizionamento dell’autovelox, effettuato venerdì scorso, sull’Asse Mediano prima dell’uscita di Aversa Nord. A distanza di pochissimi giorni, difatti, si è già registrato il primo incidente a causa del dispositivo di rilevamento della velocità.

Un’auto avrebbe frenato improvvisamente proprio per evitare la morsa dell’autovelox. Così facendo, però, ha causato un maxi tamponamento a catena nella mattinata di ieri. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, che per fortuna non ha riscontrato gravi ferite. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo, con code di traffico di quasi due chilometri in direzione Aversa.

Altri autovelox in arrivo

Il Piano integrato di sicurezza stradale pluriennale, sviluppato dalla Provincia di Caserta, partirà ufficialmente il 25 luglio, con l’attivazione di 3 dispositivi per il controllo automatico della velocità istantanea lungo la S.P. 335 ex S.S. 265 (in entrambe le direzioni) e la SP. 333 ex S.S. 264. Tali dispositivi saranno attivi 24 ore su 24 (TBD) e saranno posizionati in dettaglio: sulla S.P. 335 ex S.S. 265 dei Ponti della Valle in direzione Giugliano in Campania al km 43+863 e al km 43+940 in direzione Marcianise; sulla S.P. 333 ex S.S. 264 del Basso Volturno al km 7+380 in direzione Castel Volturno ed in direzione Grazzanise.

Gli apparati, tutti smart e dotati della tecnologia più evoluta, interagiranno con l’ecosistema Titano, la piattaforma proprietaria Safety21, certificata AgiD (Agenzia per l’Italia digitale), in dotazione alla Polizia Provinciale di Caserta, la quale riceverà e gestirà le informazioni, dati e immagini, provenienti dai dispositivi, utili per la constatazione di eventuali infrazioni nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, essendo la procedura perfettamente aderente alle regole Europee sul GDPR.