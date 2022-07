Banditi all’assalto del portavalori, rubano 70mila euro in pochi secondi

Un colpo rapido e condotto con cura è stato messo a segno da due rapinatori che alle ore 8 di ieri hanno assaltato le due guardie giurate che avevano il compito di scortare un portavalori alla filiale della Banca di credito cooperativo in via Lovati a Reschigliano di Campodarsego. Come riporta il Corriere Veneto in pochi secondi hanno rubato un bottino da 70mila euro. Gli assalitori erano già appostati, ben consapevoli degli orari precisi e delle zone da tenere al momento dell’apertura. Non appena una delle due guardie giurate è scesa dal furgone, uno dei due uomini – armato e con il volto coperto – lo ha bloccato, intimandogli di consegnargli il denaro.

UN COLPO STUDIATO

Ad attenderlo, un secondo complice incaricato di tenersi pronto per la fuga. I due uomini di scorta al furgone portavalori sono stati colti di sorpresa e non hanno potuto che assecondare le richieste del rapinatore. I due malviventi sono fuggiti in meno di un minuto, su di un’auto. Nel frattempo sono stati previsti posti di blocco e controlli in tutta la provincia di Padova.

Si pensa che le immagini di videosorveglianza esterne della banca, le telecamere comunali e delle attività circostanti possano fornire un contributo determinante alle indagini. L’assalto non ha causato nessuna vittima, le due guardie giurate infatti non hanno subito lacuna lesione e non hanno avuto bisogno di ricevere cure mediche.