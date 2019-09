Aveva un tumore al collo di 3 kg, il cane Jumbo soccorso in Campania

Girava con una massa tumorale al collo di 3 kg ed è stato soccorso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Benevento. Jumbo vagava in un paesino della provincia Sannita quando è stato soccorso dai volontari animalisti, che lo hanno portato in clinica.

Ieri pomeriggio la Lega del Cane ha comunicato sulla loro pagina: “Come sapete è stato operato e infatti potete notare la ferita sotto al collo che è molto grande. È stato sottoposto ai test leishmania ed erlichia ed è risultato positivo a quest’ultima. Intanto i nostri veterinari lo stanno curando anche per la rogna. La situazione non è delle migliori ma noi non molliamo, lui è forte e si rimetterà presto. Approfittiamo per chiedervi ancora una volta una mano: nei prossimi giorni Jumbo sarà dimesso e noi dovremo saldare la clinica, perciò non ci abbandonate! Le spese per i continui recuperi che facciamo sono tante e abbiamo bisogno del vostro aiuto per continuare nella nostra missione 🙏”. Sulla pagina della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Benevento hanno lanciato un raccolta fondi.