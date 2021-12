Fanno esplodere il bancomat nella notte, ladri in fuga col bottino in Campania

Scena da film quelle di stanotte a Gesualdo, in provincia di Avellino. Una banda di ignoti ha fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna in corso Italia. Il boato ha svegliato i cittadini che risiedono in zona e mandato in frantumi alcune vetrate della struttura. Una volta aperto lo sportello bancomat, i banditi hanno utilizzato alcuni attrezzi per disattivare il sistema che macchia le banconote d’inchiostro, scappando via con il bottino non ancora identificato. L’operazione, in tutto, è durata qualche minuto. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sul caso. I militari dell’Arma hanno ascoltato le testimonianze dei residenti e sono ora sulle tracce dei malviventi.

Le altre notizie | Furto nel convento di Padre Pio, rubati mille euro ai frati di Pietralcina [Articolo del 27 dicembre 2021]

Ladri in azione nel convento dei Frati cappuccini a Pietralcina, in provincia di Benevento. I malviventi si sono introdotti nella struttura forzando una delle camere dei frati. band rubato contanti per un totale di circa mille euro. Con ogni probabilità i ladri sono entrati in azione la vigilia di Natale, anche se i frati si sono accorti dell’accaduto soltanto ieri. Indagano i carabinieri.