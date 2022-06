Trecento euro per giocare al Camp Nou con gli amici, il Barcellona fitta il campo

Avete voglia di una partita tra amici e non sapete dove prenotare il campo? Nessun problema, c’è il Barcellona che per la prossima settimana metterà “in affitto” il Camp Nou. Scherzi a parte, l’iniziativa è stata comunicata dal club tramite i suoi canali ufficiali, spiegando che l’impianto catalano sarà a disposizione degli appassionati dal 6 all’11 giugno. Una esperienza davvero unica quella offerta dai blaugrana, che per 300 euro permetteranno ai tifosi di calcare il prato del Camp Nou e disputare una vera e propria partita da un’ora, con tanto di allenatori, arbitri e staff medici, cambiandosi negli spogliatoi dello stadio e usufruendo anche di una visita al museo del Barcellona.

Così sul sito del Barcellona:

Ti chiameremo prima della partita per preparare l’esperienza.

I nostri tecnici ti accompagneranno nello spazio destinato a te per cambiarti e lasciare i tuoi effetti personali, dove ti preparerai per uscire in campo.

Andremo in campo insieme attraverso il tunnel degli spogliatoi come giocatori professionisti.

Avrai 15 minuti per riscaldarti in campo.

E finalmente suonerà il fischio e inizieremo la partita di 60 minuti al CAMP NOU! Garantire un minimo di 40 minuti di gioco per giocatore, comprese le sostituzioni.

Puoi cambiarti e fare la doccia negli spogliatoi del Camp Nou prima e dopo la partita

Incluso anche: