Bimba positiva al Covid, già chiusa una scuola a Castellammare di Stabia. Il primo caso in assoluto nel nuovo anno scolastico a Castellammare nell’istituto paritario gestito dalle suore a via Paride del Pozzo.

Ora scatteranno i controlli sui bimbi che erano con la piccola contagiata e le maestre nel quartiere del San Marco, poi gli alunni potranno tornare regolarmente in classe come prevede il protocollo sulla sicurezza per l’emergenza Covid.

Scuola: Campania;Scialla, quest’anno 17mila studenti in meno

– La platea scolastica nazionale sarà “di 110mila studenti in meno. E 17mila solo in Campania, seguita da Calabria e Puglia”.

Lo ha denunciato il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania, Giuseppe Scialla, intervenendo ai lavori del convegno sul tema “In rientro a scuola in sicurezza, dentro e fuori”, che si è svolto nella sede del Consiglio regionale della Campania, a Napoli.

Per Scialla, dunque, bisogna “rimotivare questi ragazzi” per scongiurare il rischio “di alimentare ancora la dispersione scolastica”. Un fenomeno “serio ma anche pericoloso perché non va a scuola sarà soggetto ed oggetto di devianze, di patologie, di sindrome di solitudine ma anche di reclutamento da parte delle organizzazioni criminali”. (ANSA).