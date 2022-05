Bimbo rischia di annegare al Villaggio Coppola, Umberto gli salva la vita

Non ci ha pensato due volte Umberto, quando ha visto quel bambino annegare si è tuffato in acqua e l’ha salvato, sottraendolo ad una morte sicura. Grande spavento ieri sulla spiaggia libera del Villaggio Coppola, vicino al lido Costa Blu, dove un bimbo di 12 anni ha rischiato di annegare dopo che un amichetto lo aveva spinto dagli scogli ed era finito in acqua. E’ stato Umberto Brusciano, 55enne di Secondigliano, a prestargli i primi soccorsi. Gli ha fatto un massaggio per rianimarlo e fargli cacciare l’acqua che aveva bevuto. Il bambino quando è stato recuperato aveva perso i sensi ed aveva la schiuma vicino alla bocca. Umberto lo ha steso su un’asciugamano per rianimarlo facendogli dei massaggi cardiaci. A quel punto il bambino dopo un paio di minuti ha iniziato ad espellere l’acqua dalla bocca e si è ripreso. Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi, il bimbo è stato trasportato all’ospedale di Mondragone. Per fortuna sta bene, grazie soprattutto ad Umberto ed alla sua prontezza è stata salvata una giovane vita.