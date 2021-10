Controlli a pregiudicati, a vetture in circolazione contravvenendo alle norme del codice della strada, chiusura di un’attività commerciale gestita senza il rispetto delle norme in materia urbanistica e delle misure anti Covid. È l’esito dell’attività di prevenzione svolta ieri dagli agenti del Commissariato di Secondigliano, diretto dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito con il supporto del Reparto di Prevenzione Crimine Campania, in via Francesco Bolvito.

Nello specifico la Polizia ha individuato un negozio di acconciature da uomo risultato essere senza l’autorizzazione di inizio attività (Scia) e nel quale risultavano assenti i dispositivi di protezione contro la diffusione del Covid 19.

Le forza dell’ordine hanno disposto la chiusura del negozio per 5 giorni mentre il titolare dell’attività è stato segnato alla Guardia di Finanza perché trovato sprovvisto del registratore di cassa e del bollettino per l’emissione di scontrini. I controlli hanno riguardato anche 40 persone fisiche, 16 delle quali risultate pregiudicate. Due, invece, le contravvenzioni al codice della strada ad altrettanti veicoli su 23 totali.