Covid in Campania, in calo positivi e ricoveri: il bollettino di oggi

I positivi di oggi in Campania sono 7.130 su un totale di 39.028 test effettuati. Dei 39.029 test antigenici, 5.873 sono risultati positivi. Dai 11.250 molecolari, invece, emersi 1.257 contagi. Quattro le persone decedute. I ricoverati in terapia intensiva sono 37 mentre i posti letto di degenza occupati sono 606.

Le parole del presidente De Luca: “Da dieci giorni si registra un aumento degli ingressi nelle terapie intensive”

“Sulle aperture la linea della Regione è quella di sempre: vogliamo riaprire tutte le attività, da quelle economiche a quelle culturali, ma vogliamo aprire per sempre e non solo per finta. Per questo ci vuole attenzione, e continuare ad indossare le mascherine, anche perché da dieci giorni si registra un aumento degli ingressi nelle terapie intensive”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita all’azienda Tme di Portico di Caserta. “Poi possiamo pure far finta di non vedere i problemi – ha aggiunto – ma la mascherina non mi sembra un così grosso sacrificio”. (ANSA).