Covid, oltre 6mila positivi in 24 ore. De Luca: “Obbligo di mascherina anche dopo metà giugno”

I positivi al Covid di oggi in Campania sono 6.662 su un totale di 34.488 test effettuati. Dei 26.635 test antigenici, 5.944 sono risultati positivi. Dai 7.853 molecolari, invece, emersi 718 contagi. I ricoverati in terapia intensiva sono 40 mentre i posti letto di degenza occupati sono 726. Altri 4 morti (nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Le parole del presidente De Luca: “Mascherine anche dopo la metà di giugno”

“In Campania manterremo l’obbligo della mascherina anche dopo metà giugno. Poi vedremo come sarà la situazione a settembre e ottobre. Dobbiamo essere prudenti. Abbiamo quotidianamente dai 60 agli 80mila positivi, molti di più rispetto all’anno scorso. Oggi la differenza è che abbiamo molti più positivi ma allo stesso tempo più asintomatici. In ogni caso, sono dati che devono preoccuparci. La Cina è l’esempio e anticipa sempre di alcuni mesi la diffusione del Covid: il dato che ha significato per noi è che possono emergere nuove varianti e dobbiamo avere prudenza. L’importante è vaccinarsi per affrontare l’emergenza”.