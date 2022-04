Moto in fiamme dopo l’incidente frontale a Napoli, minorenni in ospedale

Oggi pomeriggio si è verificato uno spaventoso incidente in via Coroglio, dove sono rimasti feriti due minorenni. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Municipale che stanno conducendo i primi rilievi. Alle ore 14 circa una moto e un’auto hanno avuto uno scontro frontale, dopodiché, il primo veicolo ha preso fuoco. I 17enni sono stati trasportati dalle ambulanze i due ospedali diversi a causa delle fratture e delle bruciature frutto dello scontro. Il conducente del mezzo è ricoverato all’ospedale Cardarelli mentre il passeggero è stato trasferito all’ospedale di Pozzuoli. Il traffico è andato immediatamente in tilt.

SEGUONO AGGIORNAMENTI