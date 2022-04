Duplice omicidio ad Acerra, spunta una tremenda ipotesi sulla morte di Pasquale ed Enzo

Un giovane di 22 anni, Pasquale Di Balsamo, raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco è deceduto la scorsa notte, nella “clinica dei Fiori” di Acerra, nella quale era stato trasportato dal 118. Quindici minuti prima dell’arrivo di Di Balsamo, nella stessa struttura sanitaria, è giunto un altro giovane, Vincenzo Tortora, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, anche lui gravemente ferito con colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo ha raggiunto alla testa. Il 21enne, in fin di vita per le ferite riportate, è stato trasferito nell’ospedale Cardarelli di Napoli dove è successivamente deceduto.

I carabinieri stanno cercando elementi utili alle indagini anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona. Una delle piste seguite è quella che i due potrebbero essersi sparati a vicenda per contendersi una piazza di spaccio. Ma non si escludono, però, al momento anche piste alternative, come quelle di un agguato deciso da fuori, dal vicino comune di Afragola, in cui i due sono caduti vittima.

Altra ipotesi è che Pasquale Di Balsamo e Vincenzo Tortora sarebbero caduti in un conflitto a fuoco tra due gruppi diversi.

Ancora poco chiara, come detto, la dinamica di quanto accaduto nella notte ad Acerra. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che stanno cercando di fare luce sulla sparatoria. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: il fatto di sangue sarebbe avvenuto in via Leonardo Da Vinci ed è in quella zona che si stanno concentrando le indagini dei militari dell’Arma.