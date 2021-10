Nuova notte di paura ad Afragola, bomba terrorizza i residenti

Stasera è scoppiata una bomba in Corso Vittorio Emanuele ad Afragola. L’ordigno è esploso davanti al negozio Energy Store Eni. Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Il boato è stato avvertito dai residenti della zona e nella vicina cittadina di Casoria.

“C’è appena stata un’altra esplosione ad Afragola. Potrebbe essere l’ennesima prova di forza dei clan. Nel nostro programma c’era l’istituzione di uno sportello antiracket, di iniziative di sensibilizzazione in città e, soprattutto, nelle scuole e di una marcia annuale er la legalità e contro la camorra. Saremo all’opposizione, ma ci auguriamo che chiunque sia il Sindaco di Afragola non si opponga, ma sostenga, insieme a noi, una battaglia che non deve avere colori politici“, ha scritto il candidato sindaco Antonio Iazzetta.

SEGUONO AGGIORNAMENTI