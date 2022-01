Follia Bonucci, dopo il gol vittoria dell’Inter spinge e aggredisce l’ex dirigente del Napoli [Video]

Momenti di altissima intensità quelli vissuti nel finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. I nerazzurri hanno portato il trofeo a casa grazie al Alexis Sanchex, che ha approfittato di un errore di Alex Sandro mettendo in porta il pallone del 2 a 1 all’ultimo respiro. Mentre la panchina dell’Inter irrompeva in campo per festeggiare, l’aria che tirava su quella dei bianconeri era decisamente diversa. L’attenzione è caduta tutta su Leonardo Bonucci, che ha spinto e aggredito verbalmente il segretario dell’Inter (ed ex dirigente delle giovanili del Napoli) Cristiano Mozzillo. Il difensore della Juve stava aspettando di entrare in campo in vista dei rigori che, però, non sono mai arrivati. Ed è proprio questo il motivo per cui il centrale difensivo ha perso la testa dopo il gol subito all’ultimo secondo.

Bonucci era pronto ad entrare, ma pochi secondi dopo Sanchez decide la partita

Nel finale di partita, inoltre, è stato proprio Massimiliano Allegri a chiedere ai suoi di mettere fuori il pallone per permettere l’ingresso di Bonucci. Al momento del gol che avrebbe deciso la partita, infatti, il bianconero era anche senza tuta. Probabilmente, la frustrazione per una partita persa in extremis per un errore difensivo ha prevalso su qualsiasi ragione ed è, dunque, scattata l’ira sul segretario dell’Inter. Le telecamere hanno ripreso spintoni e aggressioni verbali, con il dirigente che ha tentato sin dal primo momento di sottrarsi e non cadere in provocazione.

Il motivo dell’aggressione, probabilmente, è legato all’esultanza per il gol di Sanchez del segretario nerazzurro, che ha avuto anche un passato come dirigente delle giovanili del Napoli.