Vendita dei botti illegali a Napoli, raffica di sequestri contro le bancarelle

Blitz contro le bancarelle a Napoli, sequestrati botti di Capodanno. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele per la segnalazione di una persona intenta a vendere fuochi d’artificio in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un 42enne napoletano stava esercitando l’attività di commercio di artifizi pirotecnici su area pubblica sprovvisto della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) e, per tale motivo, lo hanno sanzionato.

Infine, gli operatori, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno sequestrato gli articoli pirotecnici e il tavolino utilizzato per la vendita.

Capodanno sicuro a Napoli, sequestrati 7 kg di fuochi illegali: tre denunce

Ancora sequestri di botti illegali a Napoli. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, nei quartieri di Pianura e Soccavo, hanno denunciato per fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente 3 persone e sequestrato 7 chili di fuochi pirotecnici.

I militari hanno trovato nell’auto di un 48enne della zona 3 batterie di fuochi d’artificio rientranti nella categoria “F3”.Per utilizzare questi fuochi pirotecnici bisogna essere in possesso della licenza di porto d’armi e l’uomo – sprovvisto di alcun titolo – è stato denunciato a piede libero. Denunciati per lo stesso reato anche due ragazzi di 20 e 19 anni sorpresi in via provinciale ed in viale Adriano con due bancarelle abusive: vendevano al dettaglio i fuochi d’artificio senza essere in possesso di alcuna autorizzazione.