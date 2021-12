“Campania resta bianca ma non so quanto reggeremo”, l’avviso di De Luca

Oggi Vincenzo De Luca è intervenuto nella consueta diretta del venerdì pomeriggio. A fine anno il presidente della Campania ha voluto dare aggiornamenti della situazione, con gli ultimi dati sui contagi, sulla diffusione della variante omicron, sulla campagna vaccinale e sulle misure per il contenimento della pandemia.

I DATI SUI POSITIVI IN CAMPANIA

“Oggi registriamo 14mila positivi in Campania, 12mila dei quali sono asintomatici. Ieri per la prima volta abbiamo superato la soglia del 15% di ricoveri nell’area medica invece per le terapia intensiva siamo sotto al 10%. La Campania rimane ancora zona bianca: vogliamo stare attenti a non chiudere gli ospedali e le attività commerciali fino a quanto potremo reggere. La variante omicron è meno patogena ma ha una grandissima contagiosità purtroppo anche il personale sanitario viene bloccato perché ha parenti e vicini contagiati. Quando ci sarà un esplosione dei contagi dovremo prendere provvedimenti. Siamo ancora una volta una regione che dimostra di essere un’eccellenza a fronte delle tante difficoltà“, sostiene il governatore campano.

DE LUCA CONTRO IL GOVERNO: “DECRETO TRA BABBARIE E TOTO'”

“Il decreto di questo governo contiene babbarie che servono solo a salvarsi la coscienza. Sembra l’appello di Totò di arrangiarsi: siamo nelle mani del Signore. Questo Governo non prende decisione serie perché non ha forza politica. – dichiara De Luca – Comunque se qualcuno vuole farsi il Veglione di Capodanno con balli e contro-balli dobbiamo sapere che dopo 15 giorni di distanza pagheremo gli atti di irresponsabilità. Dal 20 gennaio avremo una situazione incontrollata, 6mila ospedalizzazioni tra no-vax e il resto dei cittadini italiani, a fronte dei comportamenti di irresponsabilità“.