Cade nel lago mentre gioca, la piccola Maria muore a 6 anni: era scappata dalla guerra in Ucraina

Ha perso la vita davanti agli occhi dei responsabile del Grest, ovvero il gruppo estivo che aveva organizzato la gita fuori porta, finita purtroppo in tragedia. Maria, bomba di 6 anni, è deceduta dopo essere finita nel lago di Santa Maria, a Revine Lago, in provincia di Treviso.

La bambina, di origine ucraina, sarebbe sfuggita al controllo degli accompagnatori e scivolata dopo nelle acque del lago. Poi, quando si sono accorti dell’incidente, si sono tuffati per soccorrerla e riportarla a riva ma le condizioni della piccola erano già molto gravi.

L’incidente, i soccorsi e l’intervento dei bagnanti: niente da fare per la piccola Maria

Il tragico incidente si è consumato ieri intorno alle quattro del pomeriggio, quando è stato lanciato l’allarme. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118, che per oltre un’ora hanno provato a rianimare la bimba senza però ottenere risultati. Sul luogo del dramma anche carabinieri e vigili del fuoco: proprio uno dei pompieri – che però si trovava già sul posto – avrebbe offerto i primi soccorsi alla piccola Maria. Immediato anche l’intervento dei bagnanti, che si sono tuffati per aiutare la bambina.

Era scappata dalla guerra in Ucraina

Con l’aiuto dei testimoni, i carabinieri stanno ricostruendo la tragedia. Pare che a lanciare l’allarme siano stati proprio gli animatori del Grest, non appena si sono resi contro che la bimba non era più nel gruppo. Non è ancora chiaro, invece, come sia finita in acqua mentre si divertiva con i suoi compagni. Al momento, inoltre, non è esclusa l’ipotesi che possa essere stata colpita da un malore e che, per questo motivo, abbia perso l’equilibrio finendo in acqua. La piccola Maria era arrivata a Vittorio Veneto lo scorso marzo, insieme alla nonna, scappando via dall’Ucraina a causa delle guerra.