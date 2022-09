Calvizzano in festa, concerto di Tony Tammaro e spettacolo di Miriam Rigione

Venerdì 9 settembre 2022 alle ore 20 nei pressi del Parcheggio di Via Galiero, l’Amministrazione Comunale di Calvizzano ripropone una serata di intrattenimento comico – musicale rivolta alla cittadinanza in collaborazione con l’Aicast – AssImprese. Dalle 18 sarà allestito un vero e proprio percorso pedonale con la presenza di stand dello street food, per l’intrattenimento dei più piccoli ci sarà animazione e gonfiabili e per i più grandi.

A partire dalle ore 20 imperdibile appuntamento con l’esibizione degli artisti: Tony Tammaro e Miriam Rigione, del Comico Angelo Di Gennaro e del gruppo musicale “Viento e Terra”. Non mancherà, inoltre, l’esibizione del gruppo di ballo della Ilary Dancing School. Abbinata alla serata ci sarà una lotteria con incassi totalmente devoluto alla Parrocchia San Giacomo Apostolo.

L’estate appena trascorsa è stata di ripartenza per Miriam Rigione, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia Covid. La giovane e bella artista lo scorso 2 agosto è andata in scena con il live music Dancer show al penitenziario di Aversa, evento organizzato dall’associazione Terra Mia di Sergio Morra, il tutto seguito da Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti. Lo spettacolo ha riscosso un enorme successo energia ed entusiasmo. Venerdì 9 settembre Miriam Rigione sarà ospite a Calvizzano con il corpo di ballo formato da Mariachiara Chietti capoballetto, Carmen Bruna Chianese e Serena Ferraro ballerine. “Ringrazio pubblicamente il direttore artistico, in particolare Vincenzo Trinchillo e il comune di Calvizzano tutto. Sono felicissima di ritornare a respirare applausi, sorrisi, musica e divertimento”, dichiara Miriam, che prossimamente sarà in scena a teatro.