Abbattuti l’aereo e l’arco dell’Hacienda Napoles, via i simboli di Pablo Escobar

La leggenda narra che Pablo Escobar abbia consegnato il primo carico di cocaina negli Stati Uniti a bordo dell’aereo HK 617. In realtà il velivolo che capeggiava sull’entrata dell’Hacienda Naples era una replica, nonostante ciò, migliaia di turisti si sono fatti fotografare sotto l’arco posto all’ingresso dell’ex ranch del boss del cartello di Medellin.

LE MOTIVAZIONE DELLA NUOVA HACIENDA NAPOLES

Da anni il complesso è diventato un parco tematica, infatti, l’aereo e l’arco sono stati abbattuti: “Il Parco Tematico Hacienda Napoles è autorizzato a informare che oggi si procederà alla demolizione dell’archetto che è stato ritrovato situato al suo ingresso principale. Da dieci anni il parco sviluppa una nuova proposta di turismo sociale e familiare, con nuovi contenuti e proposte che interpretano un nuovo Paese che cerca di superare, senza rinnegare, i problemi del suo passato. L’Hacienda Napoles Theme Park è un santuario per la protezione delle specie animali e vegetali, un meraviglioso mondo di acque dai disegni colossali, un percorso di cultura ed ecologia, una grande infrastruttura di servizi e intrattenimento, il tutto costruito negli ultimi anni e in risposta al esigenze dei nostri visitatori. Questo provvedimento ci consentirà di essere molto più coerenti con la nostra proposta di intrattenimento e di rendere più visibile la copertina che rappresenta il Parco Tematico Hacienda Napoles, un punto di riferimento internazionale per un turismo che ha più futuro che passato”, spiega la pagina Facebook del parco tematico.

IL SIMBOLO DEL MALE DI PABLO ESCOBAR

I gestori della struttura hanno voluto cancellare ogni traccia dell’orribile memoria legata ai Narcos. Infatti l’Hacienda Napoles ha rappresentato il simbolo del potere criminale e la megalomania del patrón del cartello del Medellin. L’immensa residenza su due piani, con una lussuosa piscina e una pista d’atterraggio sul retro ospitava le riunioni tra i più spietati narcotrafficanti della Colombia.

Il ranch era stato trasformato in uno zoo facendo arrivare dall’Africa elefanti, giraffe, rinoceronti e altri animali esotici. Centinaia di coloratissimi uccelli accoglievano i visitatori appostati sugli alberi ai lati del viale d’accesso. All’inizio degli anni ’90 il parco venne confiscato e gli animali furono affidati agli zoo di tutta la Colombia.